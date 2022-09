Settembre 20, 2022

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della settima giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante della Juventus Angel Di Maria per la gomitata al petto rifilata ad Armando Izzo dopo un intervento falloso del difensore del Monza. Un turno di stop invece al centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. Una giornata di squalifica anche agli allenatori di Roma e Lazio José Mourinho e Maurizio Sarri.