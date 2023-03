Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 25/a giornata, ha squalificato per due giornate l’attaccante della Juventus Moise Kean per “avere, al 45° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze”. Saranno squalificati per una giornata, invece, Federico Marchetti e Arkadiusz Reca (Spezia), Bryan Cristante (Roma) e Adam Marusic (Lazio).