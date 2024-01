Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Lazovic del Verona

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 19/a giornata, ha squalificato per due giornate il giocatore del Verona, Darko Lazovic, “per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Un turno di stop per Federico Gatti e Weston McKennie (Juventus), Pierluigi Frattali (Frosinone), Giulio Maggiore (Salernitana) Pasquale Mazzocchi (Napoli) e Joshua Zirkzee (Bologna).