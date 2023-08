Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della seconda giornata, ha squalificato per due turni il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez per “avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara”. Un turno di stop invece per Isak Hien (Verona).