Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Pickel della Cremonese

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di serie A, in merito alle gare di ieri della 33ma giornata, ha squalificato per due turni (con ammenda di 5mila euro) il calciatore della Cremonese, Charles Monginda Pickel, “per avere, al 50′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario”. Un turno di stop invece per Celik (Roma), Amione (Sampdoria), Martinez Quarta (Fiorentina), Bradaric (Salernitana), Paredes (Juventus), Zortea (Sassuolo), Singo (Torino). Una giornata di squalifica anche all’allenatore del Monza Palladino (Monza). Ammende a Lazio (10.000 euro “per aver intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria”), Roma (5.000 euro) e Fiorentina (3.000 euro).