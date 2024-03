Calcio: Serie A, Empoli-Cagliari 0-1, decide Jankto

Marzo 3, 2024

Empoli, 3 mar. (Adnkronos) – Importante vittoria esterna del Cagliari di Claudio Ranieri che si impone 1-0 sul campo dell’Empoli di Davide Nicola, alla prima sconfitta da quando è sulla panchina dei toscani, nello scontro salvezza valido per la 27esima giornata di Serie A. Ai sardi, per arrivare la prima vittoria in trasferta, basta un gol di Jankto al 69′ per salire a 23 punti e agganciare il Verona al terz’ultimo posto, con i toscani che restano fermi a 25 punti.

Nel primo tempo dopo un buon inizio dell’Empoli che si rende pericoloso grazie a Cancellieri, e con il palo colpito al 17′ con Cambiaghi che arriva in area e prova il tiro ad incrociare colpendo il legno, arriva l’occasione per il Cagliari con il colpo di testa di Lapadula, e l’ottima risposta di Caprile.

Nella ripresa al 63′ viene annullato il vantaggio dei toscani. Dopo una grande parata di Scuffet su un colpo di testa di Walukiewicz, il pallone rimane sotto porta e Cacace lo mette in rete sotto la traversa ma l’arbitro Rapuano dopo un check con il Var annulla per fuorigioco. Al 69′ il Cagliari passa in vantaggio: Zappa va via sulla destra e serve in mezzo per Nandez, che calcia di prima ma trova la respinta di Caprile che non può però nulla sulla conclusione di Jankto per l’1-0. L’Empoli prova a trovare il pari con un forcing continuo fino alla fine ma al 96′ Scuffet è superlativo e con un gran riflesso si oppone a Pezzella e devia in angolo l’ultimo pericolo.