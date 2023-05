Maggio 8, 2023

Empoli, 8 mag. – (Adnkronos) – L’Empoli batte 2-1 la Salernitana nel posticipo della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Per la squadra di casa in gol Cambiaghi al 37′ e Caputo al 66′; per gli ospiti a segno Piatek all’86’. In classifica l’Empoli sale a quota 38 in 14/a posizione, mentre la Salernitana resta ferma al 15° posto con 35 punti.