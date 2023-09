Calcio: Serie A, Fiorentina-Atalanta 3-2**

Settembre 17, 2023

Firenze, 17 set. (Adnkronos) – La Fiorentina trova la seconda vittoria in questo avvio di stagione, supera l’Atalanta 3-2 grazie ai gol di Bonaventura, Martínez Quarta e Kouamé e si porta a 7 punti in Serie A agganciando Napoli e Frosinone e superando proprio la squadra di Gasperini, al cui non bastano le reti di Koopmeiners e Lookman, che resta ferma a 6 punti. La formazione di Vincenzo Italiano si riscatta dopo il pesante ko con l’Inter, mentre i bergamaschi non trovano la continuità dopo le due vittorie e una sconfitta in questo avvio di stagione.

L’Atalanta parte bene e al 20′ passa in vantaggio con Koopmeiners che da fuori area calcia con il mancino e segna ila rete dell’1-0. La Viola non ci sta e al 35′ trova il pari: stop, controllo e tiro al volo di Bonaventura che non da scampo a Carnesecchi e fa 1-1. Sul finire del primo tempo arriva il sorpasso per la squadra di casa, al 45′ su cross di Duncan in area, stacca Martinez Quarta che batte ancora Carnesecchi.

Ad inizio ripresa i nerazzurri cercano subito il pari e al 48′ sfiorano la rete con Lookman in azione solitaria. L’attaccamte si rifa poco dopo. Al 53′ staffilata sul primo palo e gol del 2-2 il primo della stagione. Gasperini a questo punto vuole i tre punti e spinge la squadra ma i viola ripartono bene e al 61′ sfiorano il nuovo vantaggio: inserimento di Nico Gonzalez che serve Dodo che solo davanti a Carnesecchi manda sull’esterno della rete. Il 3-2 gigliato arriva comunque al 76′: disattenzione in area dell’Atalanta, sbuca Kouamé che è velocissimo e in spaccata segna il terzo gol. Sette i minuti di recupero del direttore di gara ma non cambia il risultato e Commisso può festeggiare in tribuna il successo della squadra di Italiano.