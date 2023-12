Calcio: Serie A, Fiorentina-Salernitana 3-0**

Dicembre 3, 2023

Firenze, 3 dic. – (Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 la Salernitana in un match valido per la 14/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita i gol di Beltran su rigore al 6′, Sottil al 18′ e Bonaventura al 56′. In classifica i viola salgono al 5° posto con 23 punti, mentre i granata restano fermi a quota 8, in ultima posizione.