Calcio: Serie A, Genoa-Napoli 2-2, Raspadori e Politano salvano gli azzurri

Settembre 16, 2023

Genova, 16 set. (Adnkronos) – Il Napoli riacciuffa solo nel finale un pareggio, per 2-2, contro il Genoa a Marassi. Con questo punto la formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifosi si portano a 4 in classifica. La squadra di Gilardino gioca una buonissima partita per tre quarti di gara e si porta in vantaggio sul finire del primo tempo con Bani che, al 40′, su angolo di Gudmundsson, sfrutta al meglio la pizzicata di De Winter e devia in rete. Poco prima era stato bravo Meret ad evitare il gol sul tiro di Retegui. L’attaccante italo-argentino si rifà nella ripresa. Al 56′ Strootman rimette il pallone in mezzo dopo il corner trovando la girata di prima intenzione del centravanti del Grifone per il 2-0.

Garcia tenta il tutto per tutto ed inserisce il doppio centravanti mandando in campo Raspadori al fianco di Osimhen. E al 76′ proprio il bomber azzurro accorcia le distanze con una botta improvvisa da dentro l’area sull’assist di Cajuste. Il Napoli ci crede, alza i ritmi e il Genoa soffre e arretra. All’84’ arriva il 2-2 del Napoli: pallone delizioso di Zielinski per Politano, con l’esterno che colpisce perfettamente al volo e batte Martinez per il pari azzurro. Il Genoa nel finale prova a riprendersi la vittoria ma Retegui in mezzo all’area non arriva per poco su un pallone invitante.