Calcio: Serie A, giudice sportivo chiede supplemento indagine per cori rivolti a Osimhen

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Il Giudice Sportivo di Serie A ha chiesto un supplemento d’indagine alla Procura Federale in merito ai cori nei confronti di Victor Osimhen da parte dei tifosi della Lazio in occasione della gara di venerdì sera contro il Napoli: “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Soc. Lazio al calciatore Osimhen ritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell’Ordine Pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti cori”.