Calcio: Serie A, i big match del girone di ritorno

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Milan-Roma è il big match in programma alla ventesima giornata (la prima di ritorno) che si disputerà il 14 gennaio 2024. Alla 21/a (21 gennaio) si giocherà Inter-Atalanta, Lazio-Napoli si disputerà alla 22/a (28 gennaio), Inter-Juventus ci sarà in occasione del 23° turno di Serie A (4 febbraio), Milan-Napoli e Roma-Inter alla 24/a giornata (11 febbraio). Sfide di cartello del 27° turno Napoli-Juventus e Lazio-Milan (3 marzo), alla 28/a Milan-Napoli (10 marzo), Inter-Napoli alla 29/a (17 marzo), Lazio-Juventus alla 30/a (30 marzo). Il derby della Capitale Roma-Lazio si disputerà alla 31/a giornata (7 aprile), quello della Mole Torino-Juventus alla 32/a (14 aprile), e quello della Madonnina Milan-Inter alla 33/a (21 aprile). Napoli-Roma e Juventus-Milan alla 34/a (28 aprile), Roma-Juventus si giocherà in occasione del 35° turno (5 maggio) e ultimo big match Inter-Lazio alla 37/a e penultima giornata (19 maggio).