Calcio: Serie A, inizio sprint per grandi bomber, Osimhen e Lautaro favoriti a titolo cannoniere

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Un inizio con il botto per i principali attaccanti delle big della Serie A 2023/2024. A partire dal capocannoniere Victor Osimhen, autore di una doppietta e Frosinone, imitato poi da Lautaro Martinez, anche lui a segno due volte contro il Monza. Proprio loro due sono i favoriti su Goldbet e Better per la vittoria del titolo di capocannoniere, con il centravanti del Napoli fissato a 2,75, in vantaggio sul campione del mondo argentino proposto a 3. Più lontano Dusan Vlahovic, anche lui subito in gol a Udine, dato a 5, davanti a Ciro Immobile – a segno a Lecce – a 6,50 volte la posta. L’esplosione dei grandi bomber ha permesso la vincita di ben 1000 scommesse sui conti gioco e 400 nei punti clienti vendita con diverse giocate pagate grazie al gol di Oliver Giroud lunedì sera, e soprattutto il palo colpito da Rafael Leao, tipologia di scommessa che con l’opzione Marcatore Plus premia anche se il giocatore – o il suo sostituto – segnano ma anche se prendono un palo o traversa