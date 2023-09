Calcio: Serie A, Juve torna in campo dopo ko con il Sassuolo, quote da riscatto contro il Lecce

Settembre 25, 2023

Torino, 25 set. – (Adnkronos) – Tre giorni dopo la clamorosa sconfitta per 4-2 sul campo del Sassuolo, la Juventus torna in campo nell’anticipo della sesta giornata di Serie A: allo Stadium arriva il sorprendente Lecce, che ricopre la terza posizione con un punto di vantaggio proprio sui bianconeri. Secondo gli esperti di Better e Betflag, però, nello scontro diretto è avanti il segno «1», rispettivamente a 1,53 e 1,55, soprattutto considerando che i torinesi hanno battuto i salentini negli ultimi tre confronti. Il «2», che in casa della Juventus non si verifica dalla stagione 2003/2004, si gioca tra 6,35 e 7, mentre il pareggio si attesta tra 3,85 e 4,10.

Per quanto riguarda il pronostico sui gol segnati, equilibrio in quota tra Under e Over, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo, rispettivamente a 1,85 e 1,90. Il No Goal, a 1,73, appare nettamente favorito sul Goal, a 2, nonostante quest’ultimo si sia verificato per entrambe le squadre per ben tre volte nelle prime cinque giornate. Tra i risultati esatti comanda l’1-0 a 5,80, seguito dal 2-0 a 6,15 e dall’1-1 a 7.