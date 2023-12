Calcio: Serie A, Juventus favorita contro il Genoa secondo i bookmakers

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – In campo per il terzo venerdì consecutivo, la Juventus sarà impegnata a Genova, dove cercherà i tre punti per scavalcare nuovamente l’Inter in testa alla classifica. Gli esperti di 888sport e Planetwin365 credono nel momentaneo sorpasso e offrono tra 1,78 e 1,80 il successo bianconero. Oscilla tra 4,90 e 4,95, invece, la vittoria del Grifone, che manca dall’ 1-0 ai danni dell’Hellas, datato più di un mese fa; il pareggio, che non si verifica tra le due squadre a Marassi da marzo 2012, è in lavagna a 3,30. Nelle previsioni dei bookie sarà gara con poche reti: il Genoa nelle ultime otto uscite non ha mai realizzato più di un gol, mentre la squadra di Allegri ha ottenuto ben nove clean sheet in campionato, cinque dei quali in trasferta: segno Under, dunque, in vantaggio a 1,53 rispetto all’Over, proposto a 2,34. Tra i marcatori spicca il nome di Dusan Vlahovic, favorito nelle quote a 2,95 e seguito tra le fila bianconere da Federico Chiesa, offerto a 3,70. Le armi di Alberto Gilardino, invece si chiamano Mateo Retegui e Albert Gudmundsson: il primo, alla ricerca di un gol che manca da settembre, si gioca a 4,50, mentre l’islandese, già castigatore della Signora nel match casalingo del 2021/22, vale 5,25 volte la posta.