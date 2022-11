Novembre 13, 2022

Torino, 13 nov. – (Adnkronos) – La Juventus sconfigge 3-0 la Lazio nel posticipo della 15/a giornata di Serie A disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la doppietta di Kean, a segno al 43′ e al 54′ e il gol di Milik all’89’. In classifica i bianconeri sono terzi con 31 punti, 10 in meno del Napoli capolista e 2 in meno del Milan, mentre i biancocelesti sono quarti a quota 30 insieme all’Inter.