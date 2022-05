Calcio: Serie A, Kiyine squalificato per 2 giornate

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 37/a giornata ha squalificato per due turni il giocatore del Venezia Sofian Kiyine per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (ottava sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere al 31′, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con un calcio nelle parti intime un avversario”. Una giornata di stop invece per Omar Colley (Sampdoria), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Koray Gunter (Verona), Emmanuel Gyasi (Spezia), Youssef Maleh (Fiorentina), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), David Okereke e Antonio Junior Vacca (Venezia).