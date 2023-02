Calcio: Serie A, la Fiorentina cala il tris a Verona e torna a vincere dopo 6 giornate

Febbraio 27, 2023

Verona, 27 feb. – (Adnkronos) – La Fiorentina supera 3-0 in trasferta il Verona torna a vincere in Serie A dopo 6 giornate e quasi due mesi, dal successo per 2-1 sul Sassuolo dello scorso 7 gennaio al ‘Franchi’. Un’affermazione netta e convincente che arriva grazie alle reti di Barak (al gol dell’ex) al 12′, Cabral al 38′ e Biraghi che la chiude nel finale con un gol strepitoso da centrocampo. Viola che agganciano così l’Empoli a quota 28 punti in 12/a posizione, mentre gli scaligeri rimangono a 17 e falliscono l’aggancio allo Spezia al 17° posto rimanendo così in zona retrocessione.

La partita si mette subito bene per gli ospiti che sbloccano dopo soli 12 minuti grazie al grande ex della gara, Barak che conclude al meglio una bella discesa di Ikoné e non esulta. Appena prima della mezz’ora Lazovic scodella il pallone giusto sulla testa di Lasagna, che però manca il gol del possibile pareggio. I padroni di casa calano nell’intensità della spinta e a fine frazione, su palla ferma, raddoppia la Fiorentina: Cabral corregge in rete l’angolo di Mandragora, il Bentegodi fischia l’esultanza ospite, un balletto di gruppo, nonostante il gemellaggio tra le due tifoserie.

Zaffaroni non perde tempo, opera subito un doppio cambio e l’inizio di ripresa è di marca veronese. Gli scaligeri, grazie soprattutto alla vitalità del subentrato Braaf, arrivano a impegnare Terracciano in un paio di occasione ma, come avvenuto già nel primo tempo, sulla lunga distanza le iniziative dei padroni di casa si fanno sempre più rare e arrivano da giocate dei singoli più che da manovre di squadra. La partita si riaccende nei minuti finali: prima Gaich spizza il palo di testa sfiorando il gol della bandiera, poi Biraghi cala il tris con un clamoroso calcio di punizione da centrocampo che sorprende Montipò con una straordinaria parabola.