Calcio: Serie A, la Roma vuole tornare al successo ma i bookie premiano la Fiorentina

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – La Roma, a quattro giorni dalla seconda finale europea consecutiva, è ospite della Fiorentina con l’obiettivo di tornare al successo in Serie A dopo sei sfide. Dall’altra parte i viola, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, cercano il secondo successo casalingo consecutivo contro i giallorossi, capaci però di sconfiggere i viola in sei degli ultimi sette precedenti. Per i bookie avanti i padroni di casa, offerti a 2,40 su Better, quota che sale a 2,45 su Sisal, si gioca tra 2,95 e 3 il colpo esterno degli uomini di Mou, con il pareggio, che non esce da sette scontri diretti, fissato tra 3,25 e 3,30 volte la posta. Equilibrio in quota anche tra Goal, in pole a 1,80 e il terzo No Goal consecutivo visto a 1,90. Tra i possibili protagonisti del match, cerca ancora la prima rete in Serie A Andrea Belotti, data a 3,80 con la formula “Marcatore Plus”, che risulta vincente anche nel caso in cui il giocatore prescelto centri un palo o una traversa, oppure se a segnare dovesse essere il suo sostituto, stessa quota di Luka Jovic, in cerca di riscatto dopo le occasioni sprecate mercoledì sera all’Olimpico contro l’Inter.