Calcio: Serie A, Lazio affamata di punti, l’1 con il Torino a 1,82

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Di nuovo senza Immobile, ma ancora affamata di punti, la Lazio seconda in classifica cerca nell’anticipo di domani un’altra conferma, stavolta contro un Torino a secco di vittorie da quattro giornate. Un obiettivo alla portata secondo i bookmaker visto l’1 offerto a 1,82 su Planetwin365, in netto vantaggio sul 4,70 dei granata. Il dato sorprendente arriva però dagli ultimi quattro confronti diretti, tutti finiti in pareggio, e stavolta un’altra X si gioca a 3,35. Senza il capitano, Sarri si affiderà al tridente formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni: è proprio quest’ultimo, uno dei più in forma tra i biancocelesti, a spiccare nelle scommesse sui marcatori, a quota 3,25, seguito dal brasiliano (3,50) e dallo spagnolo (3,65). Sanabria è invece l’uomo più pericoloso tra gli ospiti (4,50), con Miranchuk al suo fianco (6,00). Appena quattro le reti complessive segnate nei precedenti dal 2021 a oggi, e anche stavolta gli analisti puntano decisi sull’Under 2,5, dato 1,50 contro il 2,42 dell’Over. La Lazio, intanto, si candida fortemente anche a migliore difesa del campionato: i biancocelesti valgono ora 1,90 nella speciale scommessa, a ridosso del Napoli (1,80) e in netto vantaggio sulla Juventus (5,75).