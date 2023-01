Calcio: Serie A, Lazio-Empoli 2-2, Marin agguanta il pari al 94′

Gennaio 8, 2023

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Clamoroso finale allo stadio Olimpico. La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a tornare al successo e dopo il ko con il Lecce rimedia solo il pari 2-2 con l’Empoli. I biancocelesti dopo aver sostanzialmente comandato tutta la sfida, con le due reti di Felipe Anderson al 2′ e di Zaccagni al 54′, ha subito gol all’83’ con Caputo soffrendo nel finale e subendo la beffa con Marin al 94′. I biancocelesti con questo pari salgono a 31 punti, mentre la squadra di Zanetti si porta a 19 punti. Sarri per la sfida in casa ritrova Luis Alberto in mediana e Felipe Anderson in attacco, al fianco di Immobile e Zaccagni. Da parte sua Zanetti sostituisce lo squalificato Akpa Akpro con Fazzini, confermando per 10/11 l’undici della ”Dacia Arena” con Baldanzi e Satriano alle spalle di Caputo.