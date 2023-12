Calcio: Serie A, le formazioni di Napoli-Inter, torna Osimhen dal 1′

Dicembre 3, 2023

Napoli, 3 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, posticipo domenicale della 14/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Mazzarri ritrova Osimhen dal 1′, Zielinski va in panca e al suo posto gioca Elmas. Nerazzurri in formazione tipo con Lautaro e Thuram in attacco. Questi gli 11 iniziali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.