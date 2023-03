Calcio: Serie A, le formazioni di Roma-Sassuolo, Dybala parte dalla panchina, Bove gioca dal 1′

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, match della 26/a giornata di Serie A, al via alle ore 18 allo stadio Olimpico. Tra i giallorossi oltre a Cristante fuori per squalifica, così come il tecnico José Mourinho, mancano anche gli infortunati Pellegrini e Belotti. Nel 3-5-2 in mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina per Dybala). Sulle fasce ecco Zalewski e Spinazzola. Dionisi ritrova Berardi nel tridente con Pinamonti e Laurienté, confermato Lopez in regia. Questi gli 11 iniziali.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham. All: Foti (Mourinho squalificato).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi.