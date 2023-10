Ottobre 28, 2023

Lecce, 28 ott. – (Adnkronos) – Il Torino batte 1-0 il Lecce in un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere la partita il gol di Buongiorno al 41′. In classifica i giallorossi restano fermi a quota 13 in nona posizione insieme alla Lazio, mentre i granata con 12 punti sono undicesimi con Monza e Frosinone.