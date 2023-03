Marzo 12, 2023

Lecce, 12 mar. – (Adnkronos) – Il Torino batte 2-0 il Lecce nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere la partita le reti di Singo al 20′ e Sanabria al 23′. In classifica i granata salgono al 7° posto con 37 punti, mentre i giallorossi restano fermi a quota 27, in 15/a posizione.