Calcio: Serie A, l’Inter con la Fiorentina per il tris di vittorie, quote sorridono a Lautaro e compagni

Settembre 1, 2023

Milano, 1 set. – (Adnkronos) – Non poteva cominciare meglio il campionato dell’Inter, che con due vittorie e zero gol subiti si è presa subito una delle posizioni di vertice in classifica. Domenica a San Siro arriva la Fiorentina, per il primo grande test di questa Serie A. I bookmaker, però, puntano ancora una volta sui nerazzurri: il successo dei padroni di casa si gioca a 1,65 sia su BetFlag che su Sisal, contro quello viola che oscilla tra 5 e 5,25. Alto anche ‘X’, che paga 3,95 volte la posta. Il Goal è avanti a 1,75, con il No Goal che si attesta a 1,95. Prevale anche l’Over a 1,72, mentre un esito con meno di tre gol vale 2 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è l’1-1 a 6,80, seguito dall’1-0 a quota 7. Un altro 2-0 in favore dell’Inter è invece fissato a 7,40. Lautaro Martinez vuole continuare il filotto di partite con gol dopo il grande avvio: per lui un centro alla Fiorentina si gioca a 2,20, con la doppietta vista a 5,05.