Calcio: Serie A, Maresca arbitra Lazio-Inter, Massa Genoa-Juve e Guida Bologna-Roma

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – Fabio Maresca è l’arbitro designato per Lazio-Inter, big-match della 16/a giornata di Serie A, in programma domenica 17 dicembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Davide Massa dirigerà invece Genoa-Juventus, in programma venerdì 15 dicembre alle 20.45 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Infine Marco Guida arbitrerà Bologna-Roma, in campo domenica 17 alle ore 18 allo stadio ‘Dall’Ara’ del capoluogo emiliano.