Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Livio Marinelli è l’arbitro designato per Juventus-Atalanta, big match della 19/a giornata di Serie A, in programma domenica 22 gennaio all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45. Marco Di Bello dirigerà invece Lazio-Milan, in programma martedì 24 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.