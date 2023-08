Calcio: Serie A, mezzo passo falso per il Torino, in casa con il Cagliari finisce 0-0

Agosto 21, 2023

Torino, 21 ago. – (Adnkronos) – Mezzo passo falso per il Torino all’esordio in Serie A. I granata, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 contro il neopromosso Cagliari. In avvio padroni di casa vicini al gol con Sanabria. Poco dopo replica degli con Nandez, a cui replica Milinkovic-Savic con una strepitosa parata. L’ultima chance della prima frazione è di Schuurs che spreca di testa da buona posizione. Ritmi più bassi e poche chance nella ripresa soprattutto a causa del calco: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia.