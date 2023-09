Settembre 23, 2023

Milano, 23 set. – (Adnkronos) – Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Meazza’. A decidere sin qui l’incontro il gol di Leao all’8′.