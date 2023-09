Settembre 23, 2023

Milano, 23 set. – (Adnkronos) – Milan-Verona, partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un quarto d’ora, per il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo lombardo nelle ultime ore. Il calcio d’inizio comunque non è a rischio, si dovrebbe giocare anche perché la pioggia si è molto attenuata.