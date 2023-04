Aprile 30, 2023

(Adnkronos) – Al 31′ del primo tempo di Bologna-Juventus c’è un secondo rigore assegnato direttamente dai due arbitri presenti nella Centrale Var di Lissone, Mazzoleni e Paganessi, perché l’arbitro Sozza non può ancora utilizzare il monitor a bordo campo perché non funzionante. Questa volta il penalty è concesso a favore dei bianconeri per un fallo di Lucumi su Milik, poi il polacco se lo fa parare dal connazionale Skorupski.