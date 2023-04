Calcio: Serie A, monitor a bord campo non funziona, rigore per il Bologna assegnato da Var

Aprile 30, 2023

Bologna, 30 apr. – (Adnkronos) – Si sblocca dopo 10′ il posticipo della 32/a giornata di Serie A tra Bologna e Juventus. Al primo affondo in area avversaria i felsinei reclamano un rigore per un contatto tra Danilo e Orsolini. L’arbitro Sozza inizialmente lascia proseguire ma richiamato dal Var non può consultare il monitor in campo perché non funziona. Dalla control room di Lissone il Var però non ha dubbi e così viene assegnato il penalty per i rossoblù: dal dischetto lo stesso Orsolini che segna l’1-0.