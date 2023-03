Calcio: Serie A, Monza-Cremonese 1-1**

Marzo 18, 2023

Monza, 18 mar. (Adnkronos) – Il Monza non va oltre l’1-1 in casa contro la Cremonese fanalino di coda della classifica di Serie A nella gara valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Ospiti in vantaggio al 61′ con Ciofani che servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69′ pari dei brianzoli con la rete di Carlos Augusto: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio il Monza si porta a 34 punti mentre la Cremonese sale a 13 e super momentaneamente la Sampdoria.