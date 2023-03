Marzo 11, 2023

Napoli, 11 mar. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-0 l’Atalanta in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. A decidere l’incontro i gol di Kvaratskhelia al 60′ e Rrahmani al 77′. In classifica gli azzurri sono sempre più primi a con 68 punti, 18 in più dell’Inter, mentre i nerazzurri bergamaschi restano fermi a quota 42 in sesta posizione.