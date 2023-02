Calcio: Serie A, Napoli continua a correre, Spezia ko 3-0

Febbraio 5, 2023

La Spezia, 5 feb. (Adnkronos) – Il Napoli di Luciano Spalletti continua la sua corsa solitaria in campionato. Gli azzurri si sono imposti 3-0 in trasferta contro lo Spezia grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia e alla doppietta di Osimhen, sempre più capocannoniere della Serie A con 16 reti. La squadra di Spalletti, alla quinta vittoria consecutiva, sale a 56 punti a +16 sull’Inter, che sarà impegnata stasera nel derby contro il Milan., Per la squadra di Gotti è arrivato invece il terzo ko di fila e restano a 18 punti quartultimi in campionato.