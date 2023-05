Calcio: Serie A, Napoli è l’ora della festa, in quota azzurri avanti in casa dell’Udinese

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – Dopo aver assaporato per 22 minuti il terzo titolo della propria storia, il Napoli cerca a Udine il punto che lo separa dalla conquista dello Scudetto. Quote azzurre alla Dacia Arena, con il segno «2» avanti a 1,75 su William Hill contro il 4,60 del successo a favore di Pereyra e compagni, sempre sconfitti negli ultimi sei scontri diretti. Si gioca invece a 3,80 il pareggio. Nella striscia partenopea contro i friulani ci sono stati solo Over 2.5, con un’altra partita con almeno tre gol avanti a 1,80 sull’Under 2.5 visto a 1,90. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Spalletti si affida alla coppia Osimhen–Kvaratskhelia: in pole la rete del nigeriano – a segno anche nel match di andata – a 2,25 sul colpo vincente del georgiano proposto a 3,10.

Vuole tornare al successo anche la Juventus, reduce dal pari di Bologna e senza successi da quattro giornate. La formazione di Allegri è avanti a 1,57 in casa contro il Lecce – offerto a 7 – tornato al successo venerdì dopo otto turni di digiuno. Nel mezzo, a 3,70, il pari assente a Torino da maggio 2012. In casa bianconera occhi puntati su Federico Chiesa, ancora a caccia del primo gol in campionato, fissato a quota 3,60 su William Hill.

Dopo i tre successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, l’Inter, nuovamente quarta in classifica, cerca strada contro il Verona ora terzultimo al pari dello Spezia dopo il pari di Cremona. Per i quotisti di William Hill sarà poker nerazzurro, offerto a 1,70 contro il 5,25 del terzo colpo casalingo consecutivo dei gialloblù. Dato a 3,70 il segno «X». Per il risultato esatto in pole lo 0-1 a 5,80 mentre sale a 8 volte la posta l’1-2 finale più frequente nelle sfide al “Bentegodi” tra i due club.

Partita complessa invece per la Roma, impegnata a Monza contro un avversario sempre vincente nelle ultime tre di campionato. Nonostante le tante assenze tra gli uomini di Mourinho, avanti il segno 2 a 2,20, sale a 3,20 il pareggio con il successo a favore degli uomini di Palladino offerto a 3,50. Nelle ultime quattro all’U-Power è uscito sempre l’Over 1.5, esito favorito mercoledì sera a 1,44 sull’Under 1.5 proposto a 2,62. Dopo due sconfitte consecutive contro Torino e Inter, la Lazio, in pole a 1,65, vuole mantenere il secondo posto in classifica contro il Sassuolo, proposto a 5,50, ma sconfitto nelle ultime due trasferte.

Quota rasoterra invece per il Milan, dato vincente a 1,28 in casa della Cremonese (12) vicinissima alla retrocessione, mentre si gioca a 5,25 il pareggio come nell’ultimo precedente allo “Zini”. Cerca la rincorsa alla zona Champions l’Atalanta, favorita a 1,38 contro lo Spezia, sempre più invischiato nella lotta salvezza, offerto a 8,50, mentre il bis del pareggio come all’andata è visto a 4,80. Chiudono il programma della giornata la sfida dell’Arechi tra la Salernitana (4,60), imbattuta da nove turni, e Fiorentina (1,87), il duello tra la Sampdoria (4.50) ultima della classe e il Torino (1,90) e lo scontro di giovedì sera al “Castellani” tra Empoli (3) e Bologna (2,55).