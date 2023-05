Calcio: Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0**

Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Il Napoli sconfigge 1-0 la Fiorentina in un match della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Maradona della città partenopea. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Osimhen al 74′, che riscatta l’errore dagli 11 metri del 49′. Per il 24enne nigeriano è il 23° centro in campionato, sempre più leader dei marcatori. In classifica gli azzurri, già campioni d’Italia da giovedì, salgono a quota 83, ben 17 punti in più della Juventus seconda, mentre le Fiorentina rimane ferma all’ottavo posto insieme a Monza e Torino con 46 punti.