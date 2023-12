Calcio: Serie A, Napoli-Monza 0-0**

Dicembre 29, 2023

Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – Napoli e Monza pareggiano 0-0 nell’anticipo della 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Rigore sbagliato dagli ospiti con Pessina al 68′ ed espulsi i due allenatori Mazzarri all’83’ e Palladino al 93′, entrambi per proteste. Al 95′ rosso anche per il monzese Maric, rimasto in panchina per tutto il match, per proteste eccessive da bordocampo. In classifica gli azzurri salgono a quota 28 agganciando la Roma al 6° posto, mentre i biancorossi sono undicesimi con 22 punti.