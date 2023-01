Gennaio 29, 2023

Napoli, 29 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 la Roma nel posticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 17′ e Simeone all’86’; momentaneo 1-1 di El Shaarawy al 75′. In classifica gli azzurri sono sempre più soli in vetta con 53 punti, 13 in più dell’Inter seconda. I giallorossi restano fermi a quota 37 in sesta posizione.