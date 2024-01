Calcio: Serie A, Napoli-Salernitana 1-1 alla fine del primo tempo

Gennaio 13, 2024

Napoli, 13 gen. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Napoli-Salernitana, match valido per la ventesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Al vantaggio degli ospiti con Candreva al 29′, replica Politano su rigore al 49′.