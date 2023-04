Calcio: Serie A, Napoli-Salernitana 1-1, Dia rovina la festa e scudetto rimandato

Aprile 30, 2023

Napoli, 30 apr. (Adnkronos) – La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62′ che poteva voler dire scudetto, ha risposto con un eurogol Dia all’84 che ha franato in gola l’esultanza dei tifosi partenopei. Con questo pareggio il Napoli sale a 79 punti contro i 61 della Lazio a sei giornate dalla fine della stagione. Festa rimandata a giovedì quando il Napoli se la vedrà con l’Udinese in Friuli.