Calcio: Serie A, per bookie Juve favorita all’esordio a Udine

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Torna in campo la Serie A ed è subito sfida interessante per la Juventus. La squadra di Allegri, che arriva dalla seconda stagione consecutiva senza trofei (l’ultima volta nell’86-88 con Rino Marchesi in panchina), è chiamata al riscatto in un anno che la vedrà fuori dalle competizioni europee. Esordio in Friuli per la Vecchia Signora contro l’Udinese, che lo scorso anno iniziò perdendo con il Milan prima di lanciarsi in una cavalcata impressionante durata oltre un girone.

Per questa prima di campionato, gli esperti di Better e Betflag vedono gli uomini di Allegri favoriti: il segno “2” oscilla tra 1,87 e 1,90 mentre un successo interno si gioca a 4,25. Nel mezzo, il pareggio vale 3,50 la posta. La formazione friulana non batte i rivali bianconeri dal 2020 e negli ultimi venti incontri tra le due squadre solo in un’altra occasione è riuscita ad avere la meglio sulla Juve. Nelle ultime tre sfide, inoltre, l’Udinese non ha mai trovato il gol, e anche in vista di questa sfida è favorito il segno No Goal a 1,78 contro il Goal a 1,93. In cima alla lavagna dei marcatori c’è Dusan Vlahovic, nome caldo in chiave mercato durante l’estate che è rimasto, per ora, in forza alla Juve. Un gol del serbo si gioca a 2,80. Sfida a distanza col bomber di casa Beto, anche lui in estate accostato a vari club, la cui marcatura è vista a 3,95.