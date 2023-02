Calcio: Serie A, per bookie Juve favorita nel derby con il Torino

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – Sarà il derby della Mole tra Juventus e Torino a chiudere il programma della 24esima giornata di Serie A. Allegri, ottenuto il passaggio del turno in Europa, vuole allungare sui granata, distanti solo un punto dopo la penalizzazione ma senza vittorie in trasferta nelle stracittadine dal 1995. Un lungo digiuno che fa prevalere su William Hill il successo bianconero, offerto a 1,72 contro il 5,25 del segno «2». Nel mezzo, a 3,60, il pari come nell’ultimo precedente allo Stadium. Prevista una partita bloccata, con il quarto Under 2.5 consecutivo tra le due formazioni avanti a 1,60 sull’Over 2.5 proposto a 2,25. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, dopo il gol vittoria dell’andata Dusan Vlahovic vuole tornare in rete allo Stadium anche in campionato: il timbro del serbo si gioca a 2,45 mentre Antonio Sanabria, unico tra i giocatori di Juric ad aver già segnato alla Vecchia Signora, è visto tra i marcatori a 5,80 volte la posta.

La Roma, senza vittorie in trasferta da tre turni, coppe comprese, vuole vendicare la sconfitta subita ai quarti di Coppa Italia – però all’Olimpico – contro la Cremonese, unica formazione senza vittorie in Serie A. I quotisti di William Hill premiano il riscatto giallorosso, a 1,72, in netto vantaggio sul bis degli uomini di Ballardini fissato a 5,25. Si attesta invece a 3,60 l’opzione pareggio. Josè Mourinho spera nella conferma di Andrea Belotti, a segno in Europa League contro il Salisburgo e unico marcatore giallorosso anche nella sconfitta di Coppa contro i lombardi: un’altra rete del “Gallo” si gioca a 3, mentre il gol dell’ex del giovane Felix Afena-Gyan è dato a quota 7.