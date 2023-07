Calcio: Serie A, per i tifosi il gol più bello del 2022/2023 è di Nicolò Barella

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – È di Nicolò Barella il gol più bello della Serie A 2022/2023. Si chiude con la vittoria del centrocampista dell’Inter la prima edizione dei Planetwin365.news Awards, l’iniziativa di social engagement promossa da GolDisegnati, sito specializzato nel content creation dei gol più amati dagli appassionati di calcio, e dal portale di intrattenimento Planetwin365.news. Dopo la selezione iniziata a fine aprile, i tifosi che hanno preso parte alle votazioni hanno premiato la rete del centrocampista dell’Inter contro la Cremonese, realizzata nella quarta giornata: un perfetto destro al volo al termine di un’azione in velocità dei nerazzurri, con l’assist finale di Calhanoglu. La prodezza di Barella ha conquistato il 43% dei voti, staccando di netto i principali concorrenti: il gol di Giroud contro lo Spezia (13ma giornata), quello di Kvaratskhelia con l’Atalanta (26ma giornata) e quello di Biraghi in Verona-Fiorentina, alla 24ma giornata. In tutti e tre i casi le preferenze non hanno superato il 18% del totale, mentre l’ultimo finalista – El Shaarawy contro il Verona, alla 12ma giornata – ha chiuso la classifica finale con il 3% delle preferenze.