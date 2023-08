Calcio: Serie A, più di 65 broadcaster trasmetteranno il campionato in tutto il mondo

Agosto 17, 2023

Milano, 17 ago. – (Adnkronos) – La Serie A 2023/2024 si appresta a iniziare e a regalare agli appassionati, come nelle stagioni passate, grandi partite, spettacolo e colpi di scena. Saranno più di 65 i broadcaster che trasmetteranno il massimo campionato italiano in tutto il mondo. Nel corso della stagione appena trascorsa sono state oltre 150 mila le ore di copertura delle gare, tra dirette, differite, highlights, magazine e repliche, dato in aumento del 10% rispetto al campionato 2021/2022. Più di 475 milioni di telespettatori hanno seguito la Serie A 2022/2023, con una crescita del 35% in Asia e del 18% in Europa rispetto all’anno precedente.

I territori che hanno fatto registrare una crescita maggiore in termini di audience rispetto alla stagione 2021/2022 sono stati Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Paesi Baltici, con un aumento complessivo del 137%, seguiti dell’area dei Balcani (Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) con una crescita dell’89% e dal Portogallo che ha fatto registrare +73% di spettatori.