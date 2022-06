Calcio: Serie A, presentazione calendario 2022/2023 il 24 giugno

Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di via Rosellini, l’Assemblea della Lega Serie A, aperta da un saluto di benvenuto da parte del Presidente Casini e dall’applauso di tutti i Club per le tre Società neopromosse dalla Serie B, Lecce, Cremonese e Monza, seguito dall’augurio alle tre retrocesse di un pronto ritorno in A.

Nel corso della riunione lo studio Frasi, ente terzo incaricato dalla Lega Serie A, ha presentato un modello per bilanciare la diversa esposizione mediatica delle squadre in base alla trasmissione degli incontri sui due broadcaster licenziatari dei diritti audiovisivi. Tale algoritmo di ponderazione, che è stato approvato dai Club, verrà utilizzato per la stagione sportiva 2021-2022 per la ripartizione dell’8% dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell’area Mena è stato deliberato di proseguire negli approfondimenti della proposta ricevuta.

È stato infine stabilito che la presentazione del Calendario della Serie A TIM 2022/2023 avverrà il 24 giugno, fatta salva la conclusione del percorso di iscrizione delle Società al campionato che avverrà con la ratifica nel Consiglio federale dell’8 luglio.