Calcio: Serie A, Provedel, Skorupski e Di Gregorio candidati al premio di portiere dell’anno

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – Il campionato è agli sgoccioli e la Serie A ha svelato i tre candidati al premio di miglior portiere del campionato 2022/23. Tre nomination che rendono merito al rendimento stagionale: Ivan Provedel della Lazio, Michele Di Gregorio del Monza e Łukasz Skorupski del Bologna. Arrivato alla Lazio per fare il secondo, Provedel si è preso la titolarità a suon di parate portando a casa 21 clean sheet stagionali. Quella di Skorupski, invece, si tratta di una conferma, dato che il polacco è protagonista in Serie A da ormai molti anni. La vera new entry è Di Gregorio, capace di trascinare il Monza in Serie A nella passata stagione e protagonista della storica salvezza.