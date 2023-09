Calcio: Serie A, quote in bilico per Atalanta-Juventus

Settembre 30, 2023

Bergamo, 30 set. – (Adnkronos) – Riflettori del campionato puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo, dove domani l’Atalanta, quarta in classifica, ospita la Juventus terza. Quote in equilibrio per gli esperti di Planetwin365, che vedono la Dea avanti solo di poco per il successo, fissato a 2,45. Il «2» degli uomini di Allegri si gioca invece a 2,79. Più alto il segno «X», che si attesta a 3,40. Nonostante la porta imbattuta da due settimane (contando anche l’Europa League), per la Dea sarà difficile riuscire a resistere anche per i prossimi 90 minuti: la quota del Goal prevale infatti a 1,65, contro il No Goal alto a 2,11. Maggiore equilibrio invece tra Over, a 1,80, e Under a 1,90. Con due reti a testa nelle ultime tre di campionato, sono Ademola Lookman e Teun Koopmeiners due dei principali pericoli per la Juventus: una marcatura dell’ex Leicester vale 3,50 la posta, mentre per l’olandese un gol si gioca a 5. Nei bianconeri tornerà dall’inizio Dusan Vlahovic, fin qui a segno quattro volte: il quinto centro del centravanti serbo paga 3 volte la posta, con la doppietta a 12,85.