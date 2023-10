Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – Antonio Rapuano è l’arbitro designato a dirigere il derby della Mole Juventus-Torino, valido per l’ottava giornata del campionato di serie A e in programma all’Allianz Stadium sabato 7 ottobre alle ore 18. Federico La Penna arbitrerà invece Napoli-Fiorentina, in programma domenica 8 ottobre alle 20.45 allo stadio Maradona.